¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÈÈà½÷½ÐÍè¤¿¡É¤Ï¥¦¥½¡¡²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤ËX¤Ç¡ÖÈà½÷½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±³¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï19Æü¡¢½÷À¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈà½÷½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±óµ÷Î¥¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤äµ¿¤¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Æü¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷½ÐÍè¤¿¤Ã¤ÆSNS¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤¤¿¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
