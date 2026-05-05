お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが放ったひとことが、SNS上で大きな論争となっている。発端は5月3日、クロちゃんがXに投稿した《Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー》という一文だ。4日には、さらに《今ってパワハラだとか言われて非難されたり、すぐに断れる状況にあるけど、昔は先輩や上司に言われたら嫌でもついていかないとい