お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が23日までに更新された「Netflix Japan」のYouTubeチャンネルに出演し、実はいい人?というタレコミに動揺する場面があった。「『九条の大罪』芸人の大罪完黙チャレンジ」という、自身に関する暴露情報を聞かされ、それに耐える企画に参加したクロちゃん。そこで、お笑いタレント・みなみかわが「松竹芸能ではクロちゃんのことを好きな社員さんも多い。クズキャラなのに