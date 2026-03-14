先輩猫のお顔をジッと見つめていた子猫。いったいどうしたのかと見守っていると、どうやら先輩猫にパンチを当てたいようで…？一生懸命パンチを繰り出すものの、全く当たる気配がない光景には、「可愛すぎるやろ！」「上手くならない方がいいｗ」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は27万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：先輩猫にパンチを当てようと『立ち上がった子猫』→次の瞬間…可愛すぎる『まさ