お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「蘇る細木数子」にゲスト出演し、現在の貯金額をぶっちゃける場面があった。「バーチャルで再現した細木数子さんに鑑定してもらう」という企画に参加したクロちゃん。そこで細木さんから「私が言ったことを守らないから『天才てれびくん』のレギュラー終わったり、仕事が減ったんでしょう?」と問われると、クロちゃんは「“地獄に