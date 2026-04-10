俳優の黒沢年雄の“苦言”が波紋を呼んでいる。発端となったのは、黒沢が4月8日にオフィシャルブログ『クロちゃん』に投稿した「思いやりと気遣いと融通とは。」と題されたものの内容だった。「黒沢さんは、横浜のホテルのフィットネスクラブを訪れ、駐車料金が無料になるスタンプを押してもらうのを忘れてしまったそうです。そこで、隣接するデパートに入っている行きつけのパン屋さんで買い物をして、スタンプを押してもらおう