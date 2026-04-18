猫が窓の外を眺める光景は、いつ見ても癒されるもの。それが2匹そろって同じポーズをしていたら…思わず見入ってしまうはずです。今回話題となっているのは、見事なシンクロを見せた2匹の猫。Xで50万表示、4.3万いいねを集めた投稿には「CMみたいw」「エジプトのピラミッドに描いてあるヒエログリフのようだ」などの声が寄せられています。 【写真：窓の外にいる鳥が気になった『2匹の猫』…息ぴったりの『シンクロポ