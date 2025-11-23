¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¦ZETA DIVISION¤Î4¿Í¤¬¡Øanan¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡°õ¾Ý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡ZETA DIVISION¤Î¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢SHAKA¡Ê¥·¥ã¥«¡Ë¡¢Laz¡Ê¥é¥º¡Ë¡¢Clutch_Fi¡Ê¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë¡¢ta1yo¡Ê¥¿¥¤¥è¡¼¡Ë¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù2473¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÂåÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ëµ±¤¾Ð´é¤Î¤¢cola
¡¡º£¹æ¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥²¡¼¥à°ÆÆâ2025¡×ÆÃ½¸¡£ZETA DIVISION¤Î4¿Í¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ÎóÕÌÀ´ü¤è¤ê¥²¡¼¥à³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Twitch¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¹ñÆâ½é¤Î160Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥³¥é¥Ü¤âÂçÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Twitch¤Î¥ï¥¤¥×¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂç¿Í¤ÎÀïÆ®Éþ¡É»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î°õ¾Ý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃå¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ßZETA DIVISION¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½¸¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ì¤ë¡£ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÃçÎÉ¤·¥È¡¼¥¯¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
