コスプレイヤー・えなこが、30日発売の『BUBKA6月号』(白夜書房)表紙＆巻頭グラビアを飾る。【アザーカット】大胆な変形水着姿で…最高傑作を更新したえなこ表紙では『BUBKA』出演時にはおなじみとなった変形水着を着用。そのほか、チューブトップにニーハイソックスを合わせたギャルライクなスタイルや、ピンクのビキニ、青のランジェリーなど、多彩な衣装で魅力を披露。10周年を迎えたグラビア活動の集大成となる“最高傑作