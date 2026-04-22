タレントの荒井つかさ（31）が22日、Xを更新。芸能活動引退を発表した。荒井は「【ご報告】いつも応援してくれるみんなへ」と記述し、長文が書かれた文書を添付。「応援してくれているみんなへ突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と報告した。そして「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。