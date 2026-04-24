元HKT48で女優の田中美久（24）が24日、自身のインスタグラムを更新。「デジタル写真集の発売が決まりました」と発表した。3月9日に3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」が発売されたが、「【もっと、ぜんぶ、ほんと】4月27日発売です」とデジタル写真集の発売を報告。ベッドの上でランジェリーを着用せずにグレーのパーカ1枚でカメラを見つめる衝撃的なショットや、谷間を大胆に露出したビーチバレーコートでの紺色水着ショット、黒いニッ