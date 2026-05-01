「女性が総理大臣になるような時代が来れば、女帝の問題は再検討されるべきだ」。そう書き残した皇族がいた。80年前のことだ。コラムニストの矢部万紀子さんは「高市早苗首相が誕生した今、その予言は現実になった。なぜ『愛子天皇』を望む声は根強いのか。答えは80年前の文書の中にある」という――。写真＝共同通信社宮内庁楽部による春季雅楽演奏会に臨まれる愛子さま＝2026年4月25日午後、皇居（代表撮影） - 写真＝共同通信社