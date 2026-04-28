ゴミ回収業、配送業など人手不足に悩んできた業界を中心に、いまSNS運用に参入する企業が増えている。中には「底辺職業」というパンチのあるキーワードを使ったり、巨乳インフルエンサーを起用したりと、攻めた動画を繰り出す会社もある。はたして採用には直結しているのか？実情を追った。◆「ゴミ回収員って、本当に底辺だと思いますか？」で万バズとある平日の午後、東京都足立区内の駐車場で、ゴミ収集車を背景に撮影を行う3人