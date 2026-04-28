元グラビアアイドルでセクシー女優の矢埜愛茉（30）が28日、自身のXを更新。セクシー女優引退を発表した。【写真】白のトップスですがすがしい笑顔…セクシー女優引退を発表した矢埜愛茉の近影矢埜は近影とともに文書を投稿。「本日、マドンナ3作品目の発表がありました通り、矢埜愛茉はAV女優を引退いたします」と報告した。その後、デビューからの“怒涛で濃密な2年半”を振り返り、周囲の人々へ感謝。「レーベルが変わっ