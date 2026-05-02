20匹もの保護猫さんたちと暮らしている動画投稿者ご夫妻。パパさんの“女子猫人気”は、相当なもののようで……。 大好きなパパさんをめぐって火花を散らすニャンズを捉えた動画は、記事執筆時点で11万再生を突破するとともに、「父ちゃんデレデレ」「幸せ光景のお裾分け頂きました」との反響が殺到しています。 【動画：パパのことが大好きな女子猫たち→熱烈にアピールして…愛を感じる『争奪戦』】 「かまって！」が