元HKT48で女優の田中美久（24）が27日、自身のインスタグラムやXを更新。衝撃的なボディーライン際立つショットをアップした。3月9日に発売された3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の未公開カットで制作されたデジタル写真集「もっと、ぜんぶ、ほんと」が発売されたが、カットを一部アップした。「The Whole of Me」と英語で「私のすべて」とつづり、超ミニ丈の白いTシャツから下乳が限界ギリギリまであらわに。白のショートパンツとの