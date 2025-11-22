イケメン夫にメロメロ？イ・ボミ、“美脚丸見せ”膝上ミニスカに絶賛「スタイル良い！」「女優かと…」【PHOTO】

日本でも活躍した韓国女子ゴルファー、イ・ボミの美貌がファンを虜にしている。

【写真】夫が羨ましい…イ・ボミの大胆ピンク水着

イ・ボミは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

投稿には、夫で俳優のイ・ワンらとマカオ旅行に訪れた際の写真が並んでいる。イ・ボミは黒のミニ丈ワンピースに白のカーディガン、パンプスを合わせた上品なコーディネートで、満面のスマイルをカメラに見せている。

別の写真ではイ・ワンに抱きついた仲睦まじいツーショットや、ラフなデニムショートパンツコーデも披露したイ・ボミ。キュートなビジュアルに目が行くのはさることながら、モデルさながらに引き締まった美脚で、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿に、ファンからは「美脚最高」「スタイル良いし、やっぱり可愛い」「楽しそう」「女優かと思った…」などのコメントが寄せられていた。

◇イ・ボミ プロフィール

1988年8月21日生まれ。韓国・江原道出身。身長158cm。12歳のころ、当時米国女子ツアーで活躍した朴セリに影響されてゴルフを始めた。2006年に韓国の代表常備軍（代表候補）入りを果たすと、翌年にプロ転向し3年目で初優勝。2011年からは活躍の場を日本に移し、2015年から2年連続賞金女王に輝いた。2016年には女子ゴルファーとして初めて人気アニメ『クレヨンしんちゃん』に特別出演。2019年12月28日、俳優イ・ワンと結婚式を挙げた。2023年10月の「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」をもって日本ツアーから引退。