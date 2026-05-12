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平子祐希、妻との関係を告白「ギュッとしたときのぴったり感が凄まじい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アルコ&ピース平子祐希が11日深夜の番組で、妻との関係について語った
  • 「仲は良いんですけど、ただ飲み歩くことがかなわないんで」と告白
  • 「ギュッとしたときのパズルの、隣と隣のぴったり感」が凄まじいと話した
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