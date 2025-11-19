¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£±Ê¾ºÂÀ¤¬¥«¥Ö¥¹»ÄÎ±¡¡£±Ç¯£³£´²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õÂú
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥«¥Ö¥¹¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ê£Ñ£Ï¡Ë¤ò¼õÂú¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡££Ñ£Ï¤Î¼õÂú¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢º£±Ê¤Ï£²£µ»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£¹¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£³¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Ç£µ·î£µÆü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡££¶·î£²£¶Æü¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤âºÇ½é¤Î£·»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£¶¡¢£¸·î£±£°Æü¤«¤é¤Î£¹»î¹çÏ¢Â³¤Ç£±£µËÜÈïÃÆ¡££³£±ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï£³Ç¯Áí³Û£µ£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£·²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢º£±Ê¤â£±Ç¯£±£µ£²£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òµñÈÝ¤·¤Æ£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄ¤¬£Ñ£Ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ñ£Ï¤Ï£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ëº£µ¨¤Î½êÂ°µåÃÄ¤¬µ¬Äê³Û¤Ç£±Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢º£µ¨¤Î£Ñ£Ï¤Îµ¬Äê³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î£²£²£°£²Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£³£´²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö£±£¸Æü¸á¸å£´»þ¡ÊÆ±£±£¹Æü¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤¬´ü¸Â¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµñÈÝ¤·¤ÆÂ¾µåÃÄ¤È·ÀÌó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µì½êÂ°µåÃÄ¤ËÊä½þ¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿£Ñ£Ï¤Ï²áµî£±£´£´·ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¬¼õÂú¤·¤¿¤Î¤Ï£±£´·ï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ïº£±Ê°Ê³°¤Ë¡¢¥°¥ê¥·¥ã¥à¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¦¥Ã¥É¥é¥Õ¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤¬¼õÂú¤·¤¿¡£