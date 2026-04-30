シカゴ・カブスの今永昇太（32）が4月25日、MBS・TBS系『情熱大陸』の公式Xに登場。26日放送の予告映像が公開され、その意外なプライベートに期待が高まっている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 動画には、投手としてのトレーニング風景だけでなく、飛行機での移動シーンや、メガネ