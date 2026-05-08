◇ナ・リーグカブス8−3レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブス今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発し6回1失点毎回の10奪三振の快投で今季4勝目（2敗）を手にした。チームも4回までに8得点と大量得点で援護。現在ナ・リーグ中地区で首位を快走しているが、左腕の快投がチーム9連勝&本拠地15連勝の快進撃に貢献した。左腕は試合後「三振の数はあまり気にしてなかったけど、試合をつく