本拠地レッズ戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が7日（日本時間8日）、本拠地レッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、10奪三振と力投しチームの8-3の勝利に貢献。今季4勝目を挙げた。登板中、中継に一瞬映った表情がファンから注目を集めている。8-0の6回。先頭のスチュワートにソロを許した今永は、無死一塁からスティーブンソンを迎えた。変化球を強振されると打球はセンターへ。伸びきらず中堅手がキャッチした。マウンド