「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手とドジャースの佐々木朗希投手が試合前のフィールドで談笑。先輩の今永が後輩の佐々木に深々と頭を下げるシーンもあった。外野で体を動かしていた佐々木のもとへ歩み寄った今永。会話中に両手を横に置き、深々と頭をさげた。このシーンにスタッフは笑顔。さらに今永の言葉に佐々木が手をたたきながら爆笑する一幕もあった。２人は２０２３年のＷＢＣで