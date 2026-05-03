カブスの今永昇太投手（32）が2日（日本時間3日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回無失点で三塁を踏ませない好投を見せた。初回、2死から安打と暴投で得点圏に走者を許したが、4番・バルガスを三ゴロに仕留めて得点を許さず。2回は2つの空振り三振を奪うなど3者凡退で主導権を握ると、直後の攻撃で4番・ハップが先制ソロを放った。先制の援護をもらった今永は3回も危なげなく3人で斬った。4、5回は先頭を安打で