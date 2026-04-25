カブスの今永昇太投手（32）が24日（日本時間25日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦前に取材に応じ、シカゴを本拠とするホワイトソックスで活躍を続ける村上宗隆内野手（26）について話した。中4日登板に備え、この日はブルペン投球で感覚を確認。「中4の時は球数を抑えて、あまり練習で肩を消耗しないってことが目的なので、特別中身のあるブルペンじゃなかったですけど、ケガ防止のための、出力だけ確認しました」と振り