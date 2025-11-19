¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¡²£Àî³®¤Èàº¸ÏÓÆóËÜÃìá¤ÇËÜ³Ê»ÏÆ°¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±£µ£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£±£µ£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£·»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡£ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£¸¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£³¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸·î£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖºÇÄã¤Ç¤â£±£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡££±Ç¯´Ö°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸º¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ë²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÉÑÈË¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Îý½¬¸å¤äµ¢ÂðÁ°¤Îµå¾ìÆâÃó¼Ö¾ì¤Ç£³£°Ê¬°Ê¾å¤âÌîµåÃÌµÄ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï²£Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯²¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥è¥³¡Ê²£Àî¡Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£°ì½ï¤ËÍèÇ¯³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î²£Àî¤â¡Ö´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÏÃ¤¬¹ç¤¦¤·¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¸À¸ì²½¤·¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®Íê´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÍè·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤È¤â¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¡Ö£²ËÜÃì¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë