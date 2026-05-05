皆さんは、なにか趣味はありますか？もしその趣味を誰かにバカにされたら……どうしますか？『自分の趣味を、「ダサい」みたいにバカにされたら、みんなはどんな気持ちになる？』人のことをとやかく言う人、たまにいらっしゃいますよね。気に入らないなら放っておいてくれればいいのに、ひとこと嫌味や意地悪を言わないと気が済まない。ある程度はスルーできるかもしれませんが、自分が大切にしている趣味に難癖をつけられたとし