町田DF中山雄太が日本プロサッカー選手会副会長に就任
日本プロサッカー選手会(JPFA)は17日、同日の臨時総会でFC町田ゼルビアDF中山雄太が副会長として理事に就任することを発表した。任期は2026年6月の社団定時総会までとなる。
中山は2019年から昨年8月までオランダとイングランドでプレーし、日本代表としての経験も豊富。役員の増員として就任するといい、現任メンバーの変更はない。現在の役員構成は以下のとおりとなっている。
▽会長
吉田麻也(LAギャラクシー/アメリカ)
▽副会長
権田修一(ヴィッセル神戸)
戸嶋祥郎(柏レイソル)
谷口彰悟(シントトロイデン/ベルギー)
早川史哉(アルビレックス新潟)
有吉佐織(アルビレックス新潟レディース)
日高慶太(アトレチコ鈴鹿)
山田晃士(アスルクラロ沼津)
浅川隼人(FC琉球)
中山雄太(FC町田セルビア)
松本泰介(早稲田大教授/弁護士)
▽監事
遠藤航(リバプール/イングランド)
平尾知佳(グラナダウィメン/スペイン)
國井隆(公認会計士)
