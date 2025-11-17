　日本プロサッカー選手会(JPFA)は17日、同日の臨時総会でFC町田ゼルビアDF中山雄太が副会長として理事に就任することを発表した。任期は2026年6月の社団定時総会までとなる。

　中山は2019年から昨年8月までオランダとイングランドでプレーし、日本代表としての経験も豊富。役員の増員として就任するといい、現任メンバーの変更はない。現在の役員構成は以下のとおりとなっている。

▽会長

吉田麻也(LAギャラクシー/アメリカ)

▽副会長

権田修一(ヴィッセル神戸)

戸嶋祥郎(柏レイソル)

谷口彰悟(シントトロイデン/ベルギー)

早川史哉(アルビレックス新潟)

有吉佐織(アルビレックス新潟レディース)

日高慶太(アトレチコ鈴鹿)

山田晃士(アスルクラロ沼津)

浅川隼人(FC琉球)

中山雄太(FC町田セルビア)

松本泰介(早稲田大教授/弁護士)

▽監事

遠藤航(リバプール/イングランド)

平尾知佳(グラナダウィメン/スペイン)

國井隆(公認会計士)