ダイエット・自己啓発系YouTuberとして活動する38歳男性が、X（旧Twitter）のライブ配信に挑戦。しかし、反響が全くないという厳しい現実を突きつけられた。

【映像】38歳子供部屋おじさん配信の裏側

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿4日目、それぞれが己と向き合い現状を把握するミッションが課された。38歳の子供部屋おじさん・ヨシタカは、最高体重118kgから65kgまでの大幅な減量に成功しており、ダイエット・自己啓発系YouTuberとして活動。クライアントのダイエットと、コーチングによる心のサポートを通じて自分の生活を成り立たせること、を目標に掲げている。

そんなヨシタカに対し、ジョージは「コーチングをするなら、“この人になりたい”って憧れを持たれなきゃいけない」と指摘。そのために、「ライブ配信で顧客につながるファンを獲得せよ」というミッションを課した。

ヨシタカは、Xでライブ配信を開始。ダイエットのコーチングを受けたい人を募集していると話し始め、マインドセットやメンタルに関する質問を呼びかけた。配信開始時、ヨシタカは普段使い慣れないiPhoneだったことから、「Xのライブ配信、何もわからない。“左手の左手を使って飯を食べろ”って言われてる状態」と独特の表現で説明する。

そんな中、ヨシタカはカメラに向かって1時間ひたすら喋り続けた。しかし、結果は厳しいもので、通りすがりの視聴者は64人いたものの、平均視聴時間30秒、コメント数は0だった。

この現実に対し、ヨシタカは正直な心境を明かした。

「ショックですけど、納得はしてます。自分の現状の影響力を素直に表してくれた数字だなって。だから、俺はもっとできる、絶対できるって思ってます」

（ABEMA『男磨きハウス』より）