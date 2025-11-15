「ほぼハーフコートでプレーしていた」「攻撃の流動性にはうっとりする」アフリカの強豪に完勝した日本に中国ファンが感嘆！「W杯で優勝しても驚かない」
森保一監督が率いる日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は16分に先制に成功。敵陣でボールを奪った佐野海舟がドリブルで持ち上がってラストパスを送ると、これを受けた南野拓実が冷静に右足のシュートを流し込んだ。
さらに、60分にはボックス内右で久保建英のパスをもらった堂安がカットインから左足のシュートを突き刺して追加点を奪取。２−０の勝利を飾った。
森保ジャパンのガーナ戦に完勝に中国のファンも反応。同国メディア『直播吧』のコメント欄には以下のような声が寄せられた。
「ほぼハーフコートでプレーしていた」
「攻撃の流動性にはうっとりする」
「もはやアフリカや南米は彼らに敵わない」
「ワールドカップで優勝しても驚かない」
「彼らは本当に強い」
「世界のトップクラスに入った」
「日本の試合は本当にエキサイティングだ」
「日本がW杯で優勝する可能性は、中国が本大会の出場権を獲得するよりはるかに高い」
日本は18日、年内最後のテストマッチとなるボリビア代表戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
