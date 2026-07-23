久保建英
神奈川県川崎市出身のサッカー選手。2001年6月4日生まれ。スペイン1部・マジョルカ所属。
2026年8月8日
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横浜FMの16歳MF三井寺眞がデビュー戦でJ1今季オープニングゴールを記録
デビュー戦でプロ初ゴールを記録し、複数の最年少記録を樹立したとのこと
ABEMA TIMES
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横浜FMの16歳・三井寺真がデビュー戦で久保の記録を塗り替える
前半7分にプロ初得点を決め久保建英が持つクラブ記録を塗り替えた
スポーツ報知
2026年8月7日
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横浜FMの16歳・三井寺真がJ1開幕戦で初得点、久保建英の年少記録を更新
前半7分に先制点を奪い、久保建英が持つクラブ記録を塗り替えるプロ初得点
スポーツ報知
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森保一監督、衝撃ゴールの横浜FMの16歳MF三井寺眞を絶賛
16歳4か月5日での得点は久保建英氏の記録を超え歴代2位の年少ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
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16歳三井寺が最年少ゴールも、横浜MはATに鹿島へ逆転負け
横浜M対鹿島の一戦で16歳MF三井寺眞がJ1最年少記録を更新してゴールを決めた
スポニチアネックス
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横浜Mの16歳・三井寺眞がJ開幕戦で史上最年少ゴールを記録
横浜Mの16歳MF三井寺眞が今季第1号ゴールを前半7分に決めた
スポニチアネックス
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横浜FM・三井寺真が16歳でJ1開幕ゴール、年少記録2位に
前半7分に右クロスを左足で合わせ、今季J1第1号となる歴史的な得点となった
スポーツ報知
2026年8月6日
2026年8月3日
2026年7月26日
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守田英正がプレミア移籍を決断、恩師と31歳からの肉体改造に挑む
W杯選出外となった31歳の守田は「代表復帰のためにプレミアで勝負したい」と表明
THE ANSWER
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ホン・ミョンボ監督退任の韓国代表、FIFAが世代交代の必要性を指摘
韓国代表はグループステージ敗退でホン・ミョンボ監督が退任、再建が急務とされる
サッカーダイジェストWeb