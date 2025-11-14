¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¥Ò¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£BSÄ«Æü¤ÇËè½µ¶âÍËÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡¢³ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¡£¥¥ã¥¹¥È¡§Ìî¸¶¤Ò¤í¤·Ìò¡¿¿¹ÀîÃÒÇ·¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§´ÆÆÄ¡¿À¾»³ »Ê¡¡¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¹¥Ï¥ä¥·¡¡µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·¡¢¥â¥é¥ë¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÏÆ¸÷ÂÀÏº¡¡²»³Ú¡§Â¿ÅÄ¾´Ê¸¡¡¸¶ºî¡§¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶ºî¡§±±°æµ·¿Í¡¡Ì¡²è¡§ÄÍ¸¶ÍÎ°ì¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡¡À©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§DLE¡¡©±±°æµ·¿Í¡¦ÄÍ¸¶ÍÎ°ì¡¿¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤í¤·¤ÎÉ½¾ð¤ÎºÆ¸½¤«¤é¡¢¼ÂÊª¤ÎÎÁÍý¤ò»È¤Ã¤¿¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡£X¤Ê¤É¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à²½¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤â¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢½Ü¤ÊºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÎ®µ·¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¡Û»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÀî¸ý¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¤Ò¤í¤·¤Î´é·Ý¤Ë¤³¤À¤ï¤êÌ¡²è¤ÎÉ½¾ð¤òºÆ¸½¡Û
10·î¤«¤éBSÄ«Æü¤ÇËè½µ¶âÍË¤ÎÌë11»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤È¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤·¡×¤¬¼çÌò¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎàÃë¥á¥·á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Êª¸ì¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤È¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÃë¥á¥·¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°»Ñ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ì¾¤Î¸¶ºîÌ¡²è¡ÊÌ¡²è¡§ÄÍ¸¶ÍÎ°ì¡Ë¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô80ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤â¡¢º£´ü¤ÎàÇÆ¸¢¥¢¥Ë¥áá¡ÊÆ±¥¯¡¼¥ë¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡Ë¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤¼¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Ãë¥á¥·¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÀ¾»³ »Ê»á¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡¡Ëè¥¯¡¼¥ëËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÄÍ¸¶ÀèÀ¸¤¬¤º¤Ã¤ÈÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ò¥Ã¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¸¶ºîÌ¡²è¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡¡ÀµÄ¾¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç......¡£¤Ç¤â°ìÅÙÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤äµÙ·ÆÃæ¤Ë¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿´²º¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÉ¤à¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Ë¥á²½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¤«¤é°Õ¿ÞÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌ¡²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤¹¤ë¤È¼Ü¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÁÏºî¤·¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤Ç¤Ï¤Ò¤í¤·¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤Ò¤í¤·¤Îà´é·Ýá¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¶ú¤«¤Ä¤ÎÎ®µ·¡×¤Î²ó¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ë¥á¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤È°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¡¢¤Ò¤í¤·¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿²ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¥«¥ì¡¼¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸¶ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ÄÐ§¤ÎÎ®µ·¡×¤Î²ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Í¥¿¤À¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é1ÏÃ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥«¥ì¡¼¤Î²ó¤Ë¤¢¤Î¥«¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤Î³¨¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Ò¤í¤·¤¬¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤´¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌ¡²è¤Ë¤Ê¤¤É½¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ê¤ê¥¦¥±¤¿¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤ë²ó¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤í¤·¤ÎÉ½¾ð¡£¤¦¤Þ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ò¤í¤·¤Î¿©¥ê¥Ý¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤À
¡Ú¼Â¼ÌÎÁÍý¤Çºî²è¤ò¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡Û
·ã¿É¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¥¢¥Ë¥á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉ½¾ð¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ä¤ÄÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾»³¡¡»ä¤¿¤Á³ô¼°²ñ¼ÒDLE¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØÈëÌ©·ë¼Ò¡¡Âë¤ÎÄÞ¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ë¥á¡×¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇºîÉÊ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2D¥¢¥Ë¥á¡×¤Ï¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÃæ´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤Ä2D¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¤ÏÄã¥³¥¹¥È¡¦Ã»Ç¼´ü¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºî¤ë¾å¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ä¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©
À¾»³¡¡ËÜºî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¤Ï¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºî²è¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Ç´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È³¨¤¬¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¡¢¥«¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¤ÇËÜºî¤òÀ©ºî¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡¡ºòº£¤Î¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤¹¤´¤¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢À©ºîÂ¦¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Ë¥á¤¬ÉáµÚ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ê¤É¤ÎIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤¬½Ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â¼Ì¤ò»È¤Ã¤¿¿©»ö¥·¡¼¥ó¤â¡¢ºî²è¥³¥¹¥È¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¾»³¡¡ÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À©ºîÂÎÀ©¾å¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¡¢¤½¤Î°Æ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¤Ê¤é°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇµÞ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¼Â¼Ì¤Î±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Âà¶þ¤µ¤Î·Ú¸º¤Î°ì½õ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎÁÍý¤Ï£¸£Ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÎï¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤ÏË¿¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡ÆÃÊÌ°Õ¼±¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
¡½¡½ËÜºî¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡¡¤â¤È¤â¤È¥Í¥Ã¥È¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤È¡¢¤Ò¤í¤·¤Î¸åÇÚ¤ÎÀî¸ý¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ò¤í¤·¤Î¤ª¤´¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤Ò¤í¤·¤è¤ê¹â¤¤¥é¥ó¥Á¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À¾»³¡¡¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥°¥íÐ§¤ÎÎ®µ·¡×¤Î²ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÖÀî¸ý¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî¸ý¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àî¸ý¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¡¢ËÜºî¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤Ò¤í¤·¤ÈÀî¸ý¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÀî¸ý¡Ê±¦¡Ë¡£¤Ò¤í¤·¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¸Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¥¥ã¥é¤À
¡½¡½¤Ò¤í¤·¤ÈÀî¸ý¤ÎCV¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÆ±¤¸À¼Í¥¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡¡»ä¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤í¤·¤äÀî¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
À¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤í¤·Ìò¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿Ãæ¡¢Á´¥»¥ê¥Õ¤Î7³ä¤¯¤é¤¤¤ò¿¹Àî¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤¬¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
³¨¤¬¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤ÈÂà¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î30Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹Àî¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡¡12·î¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·2´üÌÜ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØÀî¸ý¤ÎÎ®µ·¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤í¤·¤ËÃë¥á¥·¤ò¤¿¤«¤ë¤À¤±¤Î²ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àî¸ý¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¤¤¸¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤â´üÂÔÂç¤À¡£
¡üÀ¾»³ »Ê¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë¡¡
´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¡£¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Ï¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¡×¤ò·Ð¤ÆDLE¤Ë»²²Ã¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥°Âç³Ø-ÉÔ»à³ØÉôÉÔ¹¬³Ø²Ê-¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äºî²è´ÆÆÄ¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÏÊÕ¤¢¤ê¤µ¡Ê¤«¤¯¤·¤´¤È¡Ë