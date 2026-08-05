½µ¥×¥ìNEWS

【海鮮丼】たまには日常から外れた贅沢がしたい。熱海の商店街名物の「海鮮てっぺん丼」は、まるで海鮮の富士山！：パリッコ『今週のハマりめし』第250回

ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。それは、飲み食いが好きな僕にと…