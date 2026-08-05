½µ¥×¥ìNEWS

週プレNEWS
-
市川紗椰、クロード・モネが晩年暮らしたパリ郊外の村で「モネの庭」を見る
市川をさがせ！『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「…
-
【お悩み相談連載：さらば青春の光・東ブクロの『こわいもんなし』】「テクニックなんて無くてもいい。逆に肛門を舐めてくる方が引きます」
酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。恋のお悩み、仕事のお悩み…
-
株高の今こそ購入チャンスの「ミニ株銘柄」15選!!
1年前は4万円台だった日経平均も今や6万円台に。特に、半導体関連の銘柄は、株価が高すぎて手が出ない！！そんな今こそ、1株から購入できる「ミニ株…
-
夏のMLBトレードに見た「売り手」と「買い手」の悲喜こもごも【山本萩子の６−４−３を待ちわびて】第230回
夏のMLBトレードについて語った山本キャスターサイ・ヤング賞を２度受賞したスクーバル投手がタイガースからドジャースに移籍するなど、日本でも大き…
-
日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが『ヒトラーの毒見役』をレビュー！
日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。実在したドイツ人女性の証言に基づいた驚…
-
【海鮮丼】たまには日常から外れた贅沢がしたい。熱海の商店街名物の「海鮮てっぺん丼」は、まるで海鮮の富士山！：パリッコ『今週のハマりめし』第250回
ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。それは、飲み食いが好きな僕にと…
-
【金のボロネーゼ チーズバーググラタン】セブンの″金のシリーズ″を神融合してポテチのザクザク食感が楽しい超絶肉マシのグラタン！＜野島慎一郎のバカレシピ＞
独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（…
-
【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】後半戦はメルセデス、フェラーリ、マクラーレンの三つ巴になる!?
昨年の王者ランド・ノリスがハンガリーでライバルを圧倒して今季初優勝を飾った。レース後のノリスは「このマシンなら勝ち続けられる」と語っており、…
-
不信任決議による失職から復活も兵庫県・斉藤知事への批判が再燃中！
批判をよそにXやYouTubeチャンネルでは自撮り写真を多数投稿している斉藤知事。「鉄のメンタル」は健在のようだ2024年から続く、兵庫県の斎藤元彦知事…
-
【#佐藤優のシン世界地図探索172】「高市幕府≒三代将軍家光時代」が到来!?
高市首相が三代将軍と化すとなると、連立を組む維新・吉村代表は柳生一族になるのか？（写真：）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい…
-
ニューヨーカーが語る″社会主義市長″マムダニ就任半年の通信簿
34歳という若さでニューヨーク市長に就任したゾーラン・マムダニ氏（民主党）。出生地はアフリカのウガンダだ今年1月に米ニューヨーク市長に就任した…
-
大胆″逆メイド″コスでDVDデビューのコスプレイヤー・まきほ「アワアワとプカプカのシーンがあります」
グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人…
-
どの時間も見逃せない！ グラビアの祭典・グラフェス2026開幕！【週プレ グラジャパ！】
【週プレ グラジャパ！】がお届けする夏の大イベント「グラフェス2026」を皆さんご存知ですか？8月7日（金）、8月8日（土）、8月9日（日）の3日間、お…
-
呂布カルマ、選挙の応援演説を「喜んで引き受けた」ワケ
『週刊プレイボーイ』でコラム「呂布カルマのフリースタイル人生論」を連載している呂布カルマラッパーとしてはもとより、グラビアディガー、テレビの…
-
AKB48山根涼羽（すずは）「昔はよく病んでたけど、マレーシアに行って明るくなりました」【連載 なんで令和にAKB48？ Season2】
国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年。現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下…
-
あの有名大手飲食チェーンがウーバーイーツを導入しない理由【チャリンコ爆走配達日誌】
ウーバーイーツが定着した今も、ウーバーによるデリバリーサービスのないチェーンが存在します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長…
-
iPhoneの値上げで大注目！ 絶対に失敗しない「中古スマホ」の売り方＆買い方
iPhoneシリーズの値上げ以降、大手の中古スマホショップではオトクな買取キャンペーンも大充実。今が売り時です！近年、駅前やロードサイドにも中古ス…
-
大展望！ プロ野球後半戦「4つの論点」。セは史上初の同率首位ターン、パは鷹が独走ターン......優勝＆CS進出をかけた″真夏のサバイバルレース″の行方は？
セ・リーグは、阪神と巨人が史上初の同率首位で前半戦を折り返した。片やパ・リーグは、ソフトバンクが独走態勢を築き、上位と下位が「3強3弱」に割れ…
-
日向坂46藤嶌（ふじしま）果歩が1st写真集を発売！「『果実の歩幅』というタイトルをいただいて自分の名前がより一層好きになりました」
日向坂46最新シングルのセンター、藤嶌果歩（ふじしま・かほ）がファン待望の1st写真集『果実の歩幅』を8月4日（火）に発売！発売当日に都内で記者…
-
秋元康氏も100点と評価！ シアターボーイズプロジェクト「Cloud ten」の専用シアターがついにお台場にオープン！
秋元康総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト「Cloud ten（クラウドテン）」。彼らの活動拠点となる専用シアター「Cloud ten THEATER」が8…