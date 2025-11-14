ドイツで、新しい兵役制度の方針がまとまりました。18歳の若者に徴兵検査を義務づけ、志願者が不足した場合には徴兵制を導入できる仕組みを整えるということです。

ドイツの公共放送ARDによりますと、ドイツのキリスト教民主同盟と社会民主党が、18歳の若者への徴兵検査を義務化し、志願者が不足する場合には徴兵制を導入できる仕組みを設けることで合意したということです。

この合意では、18歳の若者全員に質問票を送付し、希望や適性を把握する制度が義務化されます。男性は回答することが必須で、2008年以降に生まれた男性を対象に、義務的な身体検査を始め、段階的に広げていく方針です。

政府は当面、志願制を維持しますが、必要な人員を確保できない場合には、連邦議会が「必要に応じた徴兵制」を決定できる仕組みを設けます。徴兵が自動的に発動するわけではなく、免除措置などを適用したうえで、最終手段として無作為抽選による選考も可能としています。

また、志願者を増やすための措置として、給与を月額およそ2600ユーロ、日本円で46万円あまりに引き上げるほか、1年以上勤務する場合には運転免許取得の補助などの特典も用意されます。この制度を盛り込んだ法案は、12月初めに可決され、来年施行される見通しです。