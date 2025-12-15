¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï12Æü¡¢Ê¼Ìò¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤¦¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡ÖÂÎ°Ì¶èÊ¬É¸½à¡×¤Î²þÄê°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹â·ì°µ¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Î¾ò·ï¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢ÃæÅùÅÙ°Ê¾å¤Î¹â·ì°µ¤Ç¿´ÈîÂç¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÂ¡´ï¤Î¼À´µ¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£Ê¼ÌòÁ°¤Î¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ÎÉÂÎòµ¶Â¤¤Ë¤è¤ëÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¤ÎÊ¼ÌòÆ¨¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²þÄê°Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤¬ÃæÅùÅÙ°Ê¾å¤ÈÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢1¡Á3ÆüÆþ