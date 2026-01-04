現在韓国の合計特殊出生率は0.75と、世界最悪レベルにまで落ち込んでいる。若年人口が急速に減るなか、もっとも深刻なのが兵士不足だ。それを補うべく、シニア有志が義勇軍を結成。女性の徴兵も視野に入ってくるのではないかと囁かれる。決して他人事ではない、人口減少国家が抱える国防の問題とは？※本稿は、ノンフィクション作家の菅野朋子『韓国消滅の危機 人口激減社会のリアル』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです