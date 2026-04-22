９兆円予算も自衛官が圧倒的不足国際情勢が厳しさを増すなか、日本は防衛関係費を急増させている。’26年度の防衛関係費予算は９兆円を突破し、９兆353億円（対前年度比3349億円増）に達した。このうち、隊員の給与や退職金、営内の食事などに充てられる人件費・糧食費は２兆3897億円（同389億円増）となっている。10年ほど前までは５兆円前後で推移していたが、’23年度から加速度的に増大している状況だ。予算や装備を充実させる