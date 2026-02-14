北朝鮮で高級中学校（日本の高校に相当）の卒業生たちの召募（徴兵）時期が近づくにつれ、親たちの間に緊張感が広がっている。国営メディアがロシア派兵や戦死者の消息を大々的に伝えた後、「何としても軍隊に行かせない」という動きが拡散しているという。デイリーNKの咸鏡南道（ハムギョンナムド）の情報筋は13日、「高級中学校の卒業生の進路は、事実上、家庭の背景によって決まる。親たちは、子どもが軍隊で海外作戦に投入され