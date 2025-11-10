AppleはiPhoneの衛星通信機能を「アプリメーカーが自社アプリで衛星接続をサポートできるようにするAPI」や「衛星通信でナビゲーションできるAppleマップ」などの機能を計画している

