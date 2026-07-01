Apple Watch
『Apple Watch』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年7月29日
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AmazonでAirPods Pro 3やiPhone Airなど人気Apple製品が最大26%OFFに
iPhone Air 512GBが21%オフの13万9800円など大幅値引きとなっている
ライブドアショッピング
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Appleが月額払いの端末リース「Apple Upgrade」をアメリカで正式に開始
Klarnaと連携しiPhoneやMacなどを月額料金で利用できる仕組みで
GIGAZINE（ギガジン）
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Qi2 25W充電が進まない原因は熱、ペルチェ冷却スタンドで速度を取り戻す
車内の直射日光でiPhoneが熱を帯び、充電を自ら抑制していたとみられる
ケータイ Watch
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
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AppleがKlarnaと月額リースを開始、滞納でiPhoneを制限するコードも発見
GIGAZINE（ギガジン）
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アップルがiPhoneを値上げ、円安160円換算で秋モデルはさらに高騰も
値上げ幅は8000円〜2万5000円で、1ドル約161円の為替を反映したとみられる
ケータイ Watch
2026年7月22日
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AppleCare+の盗難・紛失補償がiPadとApple Watchにも対応
年1回払いと月払いの新プランも導入され、選択肢が広がっている
ケータイ Watch
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AppleCare+がiPadとApple Watchの盗難・紛失保証を日本でも開始
2026年7月22日の利用規約変更で従来のiPhone限定から対象が拡大され
GIGAZINE（ギガジン）
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AppleがKlarnaと組んでiPhoneなどをリースする新プログラムを準備中
「Apple Upgrade」はiPhone等を対象に最長36カ月のリース契約となる
GIGAZINE（ギガジン）
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アップルがAirPodsやApple Watchなど周辺製品の価格を一斉引き上げ
Apple WatchやAirPods、サブスク各種が軒並み値上げとなっている
ケータイ Watch
2026年7月15日
2026年7月14日
2026年7月13日
2026年7月12日
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Amazonプライムデー、AirPodsやFire TV Stickなど人気ガジェットが特価
AirPods ProやFire TV Stickなど最大48%オフで販売中である
ライブドアショッピング
2026年7月10日
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Amazonプライムデーが本日開幕、注目の目玉商品を一挙紹介
ライブドアショッピング
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メモリ高騰でiPhone値上げ迫る中、専門家が今すぐ買うべきモデルを語る
iPhone 17 Proは値上げ前の現時点が最安であり、今すぐ購入が賢明との見解
ケータイ Watch