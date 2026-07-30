ネットワーク
『ネットワーク』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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今永昇太のスマホ待受に同僚の顔写真、米メディアも笑顔で取り上げる
同僚ベン・ブラウン投手の自撮り写真が設定され、好調時期と一致するという
フルカウント
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ベテラン記者がWARを「中堅手を過大評価」と批判し、MLB界隈で大炎上
記者のヘイマン氏がWARを過小評価し大谷MVP支持を主張したところ大炎上した
東スポWEB
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ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
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今永昇太のスマホ待ち受けが話題、同僚の顔を「ラッキー」と設定
同僚ベン・ブラウンの顔面写真を設定し好投の要因と語っているという
THE ANSWER
2026年8月5日
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Googleパスワードマネージャーのパスキー同期に弱点、突破手法が報告される
マルウェア感染済みPCを悪用し、パスキー認証を突破する3種の手法があるという
GIGAZINE（ギガジン）
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DuckDuckGoがカメラ・AI非搭載の「普通のサングラス」を発売
カメラ・AI・マイク・電子機器を一切搭載しない監視対策製品で
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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プロ野球オーナーと選手会が初会合、MLB格差解消へ動き出す
デイリー新潮
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エンタメ公演「名古屋飛ばし」是正 新劇場が誕生へ 2027年7月の開業目指す
サンライズプロモーションが建物を取得し2027年7月の開業を目指すという
オリコンニュース
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メッシとロナウドの経済格差は4億ドル 対照的ビジネスモデルに注目
ロナウドは約6億7500万ドルを稼ぎ、メッシとは4億ドルの開きがある
theWORLD（ザ・ワールド）
2026年8月1日
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習近平政権を静かに蝕む水危機、穀物自給率98%の数字に隠された実態
国家の中枢が集中する中国北部は水資源が全体の19%しかなく、南水北調への依存が深刻だという
プレジデントオンライン
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「寝ても疲れが取れない」を解消する睡眠の質の高め方を医師が解説
脳内の「デフォルト・モード・ネットワーク」が夜も暴走し続けることが問題で
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月31日
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AmazonがAI導入で予算を860%超過、失敗事例が社内で明らかに
Claude Sonnetを使った商品照合プロジェクトが失敗し180万ドルを浪費したという
GIGAZINE（ギガジン）
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AnthropicのテストAIが実在企業に誤って侵入、マルウェアを1時間配布
設定ミスでインターネットに接続したAIが実在する組織3件を攻撃したという
GIGAZINE（ギガジン）
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AIが作りAIが視聴するショート動画、奇妙なサイクルが広がりつつある
FRIDAYデジタル
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『四季報 夏号』から達人2人が厳選した注目銘柄25選を紹介
本田技研工業や網屋など6テーマ25銘柄を名前を挙げて詳しく解説
週プレNEWS