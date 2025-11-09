人も猫さんもダメになってしまうホットカーペット。すっかり虜になってしまった猫さんの姿が、可愛すぎると話題になっています。

注目を集めた投稿は記事執筆時点で2.4万回再生を突破し、「めちゃめちゃ癒される」「私も混ざりたい」「可愛すぎて涙が出てくる」「とろける豆大福一丁あがり」といったコメントが寄せられました。

【動画：リビングにホットカーペットをしいた結果→猫たちがそろって…思った以上に『ダメになっている』】

一家揃って

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ホットカーペットでダメになってしまった猫さんたちの姿です。ホットカーペットを敷いたリビングではある日、素敵な光景が広がっていたといいます。

父「秀吉」くんと母「ひまわり」ちゃん、息子「豆大福」くんと娘「オデコ」ちゃんの仲良し一家が、川の字のように横並びで眠っていたのだそう。親子揃ってダメになっている姿に、なんとも癒されます。

あの音は…！

一家の中でも特にダメになってしまったというのが、豆大福くん。すると、あまりにもぐっすりな姿を見て、ママさんとパパさんはあることを試してみることに。それは、食いしん坊な豆大福くんが大好きな「おやつの袋の音を鳴らしてみる」というもので、早速鳴らしてみると…。

先ほどまで全く起きる気配がなかった豆大福くんが、すぐさま目を開けたそう。予想通りだったものの、さすがの反応にママさんもパパさんも笑ってしまったといいます。そして、おやつがないことに気づいた豆大福くんは、再びゆっくりと夢の中へ。

ダメダメな豆大福くん

背中やお腹を触ってみても、目も開けずに気持ち良さそうにホットカーペットに身を委ねていたという豆大福くん。その姿にママさんとパパさんの「可愛い」も止まらなかったようで、モフモフなお腹につい指を入れてしまう気持ちもよくわかります。そしてやはり、おやつの袋の音だけに反応していたのだとか。

その後、大好きなお散歩にパパさんが誘ってみても動こうとせず…。すっかりホットカーペットの虜になり、離れられなくなってしまった豆大福くんなのでした。

投稿には「4匹でダメになってるの好きすぎるw」「猫が無防備に寝てる絵ってずっと見てられますね～」「袋の音聞いて必ず反応するの食いしん坊がすぎるで豆www」「こんなに幸せそうな寝顔を見たら何でもしてあげたくなるよ」「ニャンズはダメになりますが、観てるボクらは心温まります」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福くん一家と先輩猫ひのきちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。食いしん坊な愛されキャラ豆大福くんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

