政権発足直後にトランプ大統領との日米首脳会談、習近平・国家主席との日中首脳会談に立て続けに臨んだ高市早苗・首相。その一方で、米中のトップ外交による両大国の"緊張緩和"にも注目が集まった。台湾有事が懸念されるなか、米国は極東の安全保障のために動くのか、日本は中国の拡大を止められるのか。そうした懸念に対応するための高市外交の舞台裏での仕掛けを、内部証言とともに紐解く――。【全3回の第1回】

【写真】台湾の頼清徳総統

SNSで写真を公表する"メンツ潰し"の奇襲

高市首相と習主席の首脳会談の前後、日中間に激しい火花が散った。

仕掛けたのは高市首相だ。10月30日の午前中に韓国で開催されたAPEC首脳会議に出席した高市首相は、台湾代表として会議に来ていた林信義・総統府資政と挨拶を交わし、午後5時から首相就任後初の日中首脳会談に臨んだ。

その夜、自身のXには習主席との首脳会談の写真より先に〈APEC首脳会議前に、控室で台湾の林信義総統府資政と挨拶を交わしました〉と林氏との写真をアップした上で、翌日、その林氏と会談。Xに会談時のツーショット写真を再びアップしたのだ。林氏は元台湾行政院副院長（副首相）で現在は頼清徳・総統の資政（顧問）を務める台湾の大物政治家である。

中国外交が専門のキヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏は「中国に喧嘩を売ったようなもの」として、こう指摘する。

「APEC首脳会議で台湾代表と会ったこと自体は問題ない。歴代首相も公表していないが会っている。外交上、一番まずいのはSNSで写真を公表し、相手の名前と『総統府資政』という肩書きまで載せたことです。中国は高市首相が『一つの中国』の原則に明確に踏み込んできたと受け止める。習氏にすれば、"首脳会談直後にオレのメンツを潰しやがって"とはらわたが煮えくり返っているはずです」

案の定、中国外務省は「台湾独立勢力に重大な誤ったシグナルを送るものであり、その性質と影響は悪らつだ」と日本政府に猛烈な抗議を行ない、一方、台湾の頼総統は「台湾への支持を表明し、双方の経済・貿易関係深化に努めると述べられた」とSNSで高市首相に謝意を表明した。

この中国への"奇襲攻撃"は高市首相本人があえて強行したものだという。

「『日中関係に悪影響を与える』『今後、首脳会談ができなくなるかもしれない』と総理が台湾代表との写真をアップすることに外務省の一部は懸念を示したが、総理はそれを押し切ってあえてアップしたという。習主席に、日本は台湾有事を看過するつもりはないという毅然とした姿勢を示しておくべきだという判断からだ。同行した佐藤啓・官房副長官も総理と同じ考えだった」（官邸の高市側近筋）

もっとも、中国は高市首相の就任時に慣例だった習主席からの「祝電」を送っていない。"冷淡"な態度を取って揺さぶりをかけ、首相の反応を探っていた。

日中首脳会談は両首脳の腹の探り合いだった。

日本の外務省は、会談冒頭、〈習主席から高市総理大臣就任に対する祝意が表明されました〉と発表しているが、首脳会談の冒頭映像では、習主席は「祝意」に類する言葉は一切使っていなかったと指摘されている。

「台湾に関して、先方から少しお話がございましたので、やはりこの地域の安定、そして安全というものは、やはり両岸関係が良好であることが非常に重要であるということは申し上げました」

高市首相は首脳会談後の会見で、台湾問題がテーマになったことを明らかにした。前日に行なわれたトランプ大統領と習主席の米中首脳会談では話し合われなかったテーマだ。

「これまでの総理は外務省に中国を刺激すると言われることはやらなかった。中国側はそうした日本外交の足元を見て、政治家が台湾問題について発言するたびに猛烈な抗議をして圧力をかけてきた。

ところが、高市総理は台湾問題について習近平に真っ向から挑み、抗議を受けても怯まない。尖閣諸島周辺での中国の活動やレアアース輸出規制、中国の日本人拘束について首脳会談で習主席にストレートに懸念を伝えた。中国側に従来の事なかれ主義の外交姿勢とは違う、NOと言える手強い総理だという印象を与えたのは間違いない」（日中外交筋）

（第2回に続く）

※週刊ポスト2025年11月21日号