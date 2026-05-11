新日本プロレスの天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役を引退することを発表した。腰や膝のけがでリハビリを続けていたが、現役続行が難しいと判断したという。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、今後は新日本に所属したまま芸能活動を行う。金髪のモヒカンと強面がトレードマークで、１９９１年１月のデビュー以来、新日本一筋３５年の人気者がマットを去る。天山は同世代の小島聡（５５）