講談社本社＝2025年11月、東京都文京区第50回講談社漫画賞は11日、裏那圭さん作、晏童秀吉さんgraffitidesignの「ガチアクタ」（少年部門）など3作品に決まった。他の受賞作は、少女部門が白川蟻んさん漫画、六つ花えいこさん原作、秋鹿ユギリさんキャラクター原案の「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」。総合部門が、うめざわしゅんさんの「ダーウィン事変」。賞金は少年部門と