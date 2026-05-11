元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。自身の小説の印税について語った。小説の印税が約10パーセントという話題となり、社会学者の古市憲寿氏から「おさむさん、SMAPの小説はどれくらい売れたんですか」とSMAPをモチーフにした自身最後の小説「もう明日が待っている」について問われた鈴木氏は、「あれは20万部。20何万部だったかな」