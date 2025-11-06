21世紀で初となる、ワールシリーズ2連覇を果たしたドジャース。地元ロサンゼルスでは11月3日（日本時間4日）に優勝を祝うパレードが行われ、大谷翔平（31）も妻・真美子さん（28）とバスから手を振り、ファンの歓声を浴びていた。スポーツ紙記者が語る。

【写真】大谷翔平と歩く真美子さんのバッグについていたBTS・Vのグッズ『TATA』のぬいぐるみ。ベビーカーからは娘の足が見えていた

「昨年は愛犬・デコピンもパレードのバスに乗っていましたが、今回は2人でした。パレード中の大谷選手と真美子さんは終始親密そうな様子で、貴重なシーンにファンも喜んでいました」

パレードが終わると、一行はドジャースタジアムへ移動し、優勝報告会が行われた。昨年よりさらに多くのファンが集まったと伝えられ、選手たちを身近に感じられるひと時にもなったようだ。前出のスポーツ紙記者が続ける。

「報告会終了後、大谷選手と真美子さんはグラウンドから出て、スタジアムの一般客もいる通路を通って移動。ここでは大谷選手が娘さんとデコピンを乗せたベビーカーを押しながら、真美子さんとともに、周囲のファンに笑顔で会釈しながら歩いていました。

大谷選手がファンの前でベビーカーを押す姿は大変貴重で、多くのファンが写真や動画を撮影していましたね」

ファンとみられる人たちがSNS上に投稿している動画も、ネット上で話題になっている。TikTokに「翔平が私のすぐ横を歩いた」と絵文字付きで動画投稿したメリッサさん（@melissa13_81）は、当時の興奮をこう語った。

「娘さんの顔は見えなくて、ベビーカーに乗った娘さんの足だけが見えました。彼に直接会うことができて、本当に嬉しかったです」

メリッサさんの投稿は日本のSNSユーザーの間でも拡散されたが、真美子さんの"持ち物"に着目した投稿が相次いだ。関係者が語る。

「真美子さんのバッグにぶら下がるマスコットが目立っていたのですが、これが韓国のアイドルグループ『BTS』のメンバー・Vさん（29）のグッズ『TATA』のぬいぐるみではないか……と注目を集めたんです。

大谷選手は今年8月、ドジャースタジアムでの始球式に訪れたVさんとツーショットを撮影していて、双方のファンを沸かせていました。今回真美子さんがつけていたのはその際にもらったグッズの可能性もありますが……元々ファンだったのかもしれませんね」

真美子さんを知る大学時代の友人は、「彼女は元々BTSが好きでした」と証言する。

「音楽好きの真美子さんは、ディズニーなどいろんな曲を聴いていた印象がありますが、TWICEやBTSといったK-POPも好きだったな、と今回の動画を見て思い出しました。夫である大谷選手とVとのツーショットを誰よりも喜んだ1人なのではないでしょうか（笑）」

BTSファンは「ARMY」と呼ばれるが、真美子さんも"隠れARMY"なのだろうか--スターの隣にいながら"推し活"も続ける、真美子さんの新たな一面が垣間見えた。