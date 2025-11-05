『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）のハロウィン名作特集が10月31日に放送され、依頼者が憧れの松田聖子に大変身を遂げ、一夜限りのコンサートを行う様子が描かれた。（2024年5⽉24⽇放送）

【映像】超豪華ステージで松田聖子メドレーを歌う依頼者（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「私を松田聖子にして」は、福岡県の女性（59歳）から寄せられた次のような依頼だ。

『探偵局の皆さん、こんばんは。突然ですが、私を松田聖子にしてください。私は百貨店の施設警備をしているアラ還おばさんです。今まで人生波乱万丈ありましたが、それでも子供たちを一人前に育て、今は地元鹿児島を離れ、単身福岡で一生懸命生きています。そんな私の心の支えが大スター松田聖子さんです。歌唱力、ビジュアル、凛とした姿勢...中学生の頃、歌声が似てるねと言われて以来、聖子ちゃんは私の青春です。聖子ちゃんみたいに強くなりたいと憧れてきましたが、その思いはいつしか自分も聖子ちゃんになりたいと思うようになりました。もうすぐ60歳。私には時間がありません。聖子ちゃんカットに聖子ちゃんメイク、ドレスに身を包み、大きな階段を降りながらステージへ。そして、ファンの前で熱唱したいんです。もちろん後ろにはスクールメイツのダンサーたちを従えて、80年代の聖子ちゃんになって歌えたら感無量。どうかお願いします』

この依頼は、桂二葉探偵が担当した。依頼者は「波乱万丈」の人生を歩み、3人の子育てでは、朝3時に起きて新聞配達から始まるなど、いくつもの仕事を掛け持ちしてきた。そんな自分を犠牲にしてきた依頼者は、松田聖子に惹かれ、「聖子ちゃんみたいに強くなりたい」と憧れを抱いてきた。

桂探偵は、依頼者の夢を叶えるべく、心斎橋のドレス店で「可愛いドレス」を選び、聖子ちゃんカットとメイクで大変身を遂げた。また、親衛隊とスクールメイツを探しに地下アイドルに協力を依頼。ステージは、ホテル京阪ユニバーサルタワーの大きな階段を借りて実現することになった。

会場には、依頼者の末っ子の息子も訪れ、「世界で1番尊敬できる人」であるといい、「やっと夢が叶って、すごく嬉しい」と感極まった様子で語った。

一夜限りのコンサートで、依頼者は見事な松田聖子メドレーを披露し、最後は号泣している息子と抱き合った。依頼者は「走って、歌って、踊って…やっぱり聖子ちゃんは大変だなと思いました」とコメントした。