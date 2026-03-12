《私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウ ンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした》3月10日夜、インスタグラムでこう謝罪したのは、昨年末に「真叶（まなと）」の源氏名でホストデビューした元俳優・前山剛久（35）。元恋人で’21年12月に急逝した神田沙也加さん（享年35）について言及したとされる“暴露動画”