きょう2月28日、歌手の田原俊彦が65歳の誕生日を迎えた。ちょうど1年前のこの日には、小学館のウェブサイト「週刊コロコロコミック」で大端了輔による『異世界トシちゃん！〜田原俊彦は転生じゃなくて先生〜』というマンガの連載がスタートして6月まで続き、終了後、単行本化されている。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】田原俊彦と松田聖子が共演したCM。「トシちゃんに似ている…？」2024年に人気俳優と結婚した長女（32